Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Примтеплоэнерго» начало плановое отключение тепла в Приморье

82 котельные уже остановлены, но школы и больницы останутся тёплыми до середины мая.

Источник: PrimaMedia.ru

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к плановому завершению отопительного сезона в Приморье, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Подачу тепла прекратили 82 котельных из 597 в четырёх муниципалитетах на территории Приморья», — говорится в сообщении.

Полностью завершили отопительный период Хасанский и Черниговский муниципальные округа — во всех 23 котельных каждого округа подача тепла прекращена.

В Арсеньевском городском округе отключены четыре котельные, но пять других продолжают работать, обеспечивая теплом больницы, детские сады и другие учреждения социальной сферы — до 11 мая включительно.

В Находкинском городском округе теплоснабжение отключено частично: 32 котельные остановлены, шесть — остаются в работе для обеспечения жилого фонда.

Как сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич, сегодня завершится отключение в Октябрьском муниципальном округе — при этом тепло сохранится на социальных объектах, отключат только жилые дома. Уже завтра планируется остановка котельных в Дальнереченском и Артёмовском городских округах.

На остальной территории края отключение будет проходить по мере установления устойчиво тёплой погоды: при среднесуточной температуре выше +8 °C в течение пяти дней подряд — после соответствующих распоряжений глав муниципалитетов.

После окончания отопительного сезона «Примтеплоэнерго» начнёт гидравлические испытания теплосетей и подготовку к следующему отопительному периоду.

Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке завершат 4 мая 2024 года. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.