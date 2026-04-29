«Примтеплоэнерго» начало плановое отключение тепла в Приморье

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к плановому завершению отопительного сезона в Приморье, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Подачу тепла прекратили 82 котельных из 597 в четырёх муниципалитетах на территории Приморья», — говорится в сообщении.
Полностью завершили отопительный период Хасанский и Черниговский муниципальные округа — во всех 23 котельных каждого округа подача тепла прекращена.
В Арсеньевском городском округе отключены четыре котельные, но пять других продолжают работать, обеспечивая теплом больницы, детские сады и другие учреждения социальной сферы — до 11 мая включительно.
В Находкинском городском округе теплоснабжение отключено частично: 32 котельные остановлены, шесть — остаются в работе для обеспечения жилого фонда.
Как сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич, сегодня завершится отключение в Октябрьском муниципальном округе — при этом тепло сохранится на социальных объектах, отключат только жилые дома. Уже завтра планируется остановка котельных в Дальнереченском и Артёмовском городских округах.
На остальной территории края отключение будет проходить по мере установления устойчиво тёплой погоды: при среднесуточной температуре выше +8 °C в течение пяти дней подряд — после соответствующих распоряжений глав муниципалитетов.
После окончания отопительного сезона «Примтеплоэнерго» начнёт гидравлические испытания теплосетей и подготовку к следующему отопительному периоду.
Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке завершат 4 мая 2024 года. Об этом сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.