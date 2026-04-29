Самый тёплый и ветреный на этой неделе день ждёт хабаровчан

Короткая рабочая неделя завершится самым теплым за этот период днем. Как ранее отмечали синоптики хабаровского Гидрометцентра, ожидающиеся показатели достигнут температурной нормы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске синоптики Дальневосточного УГМС не исключают вероятность прохождения небольшого дождя в ночь на 30 апреля, температура при этом достигнет 0..+2 °C. А в обеденные часы в последний апрельский день воздух прогреется до +19..+21 °C. Единственное, ложку дегтя добавит южный ветер — его порывы будут достигать 15−20 м/c.
Кстати, ожидающаяся температура будет не особенно далека от рекордных показателей этого дня. Судя по данным истории температурных наблюдений, в 2014 году столбик термометра в краевой столице поднялся до отметки +25,4 градуса.
В Комсомольске-на-Амуре прогноз на 30 апреля практически не будет отличаться от сегодняшнего. Ночью будет +1..-1 °C, а днем при небольшом дожде воздух прогреется до +11..+13 °C. Ветер южный, но не такой сильный, как в краевой столице, — до 9−14 м/c.
На юге Хабаровского края местами ночью пройдет небольшой дождь, а температура составит 0..+3 °C. День обещает быть солнечным и теплым — около +19..+21 °C. Южный ветер максимум будет дуть со скоростью 9−14 м/c.
На севере региона кратковременные осадки возможны местами, а ветер будет от слабого до умеренного. Днем прогреется до +8..-1 °C, ночью показатели опустятся до −2..-8 °C.
Ледоход на Амуре начался у села Циммермановка, движение льда гидрологи зафиксировали здесь тоже раньше нормы — на пять дней.