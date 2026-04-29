Власти впервые включили в план строительства такой вид жилья в Беларуси

В Беларуси впервые в план строительства включено арендное жилье, рассказали в Минском облисполкоме.
Власти пояснили, что в течение 2026 года в Минской области запланировано построить более 1,2 миллиона квадратных метров жилья.
Председатель облисполкома Алексей Кушнаренко подчеркнул, что правительство принимает все меры для закрепления трудовых ресурсов на местах. И важнейшим инструментом в этом плане является именно наличие жилья.
Кроме того, впервые власти в планы строительства включили арендное жилье. Недвижимости такого типа на Минщине хотят построить за год свыше 120 тысяч «квадратов», преимущественно для граждан востребованных специальностей.
