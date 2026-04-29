Мэру Липецка добавили заместителя по СВО

Депутаты горсовета Липецка на 11-й сессии внесли изменения в структуру городской администрации. Согласно им, у мэра появится заместитель, курирующий работу с участниками и ветеранами СВО, их семьями. Об этом сообщили в горсовете.

Источник: Коммерсантъ

Депутаты горсовета Липецка на 11-й сессии внесли изменения в структуру городской администрации. Согласно им, у мэра появится заместитель, курирующий работу с участниками и ветеранами СВО, их семьями. Об этом сообщили в горсовете.

«Целевая аудитория для подбора кандидатов на должность — ветераны СВО, члены семей участников или ветеранов СВО. Предлагаемые изменения в структуру города приведут к увеличению численности муниципальных служащих администрации города Липецка на одну штатную единицу», — пояснила замглавы города Галина Кукушкина.

Кроме того, у мэра появится помощник-референт (немуниципальная должность). В его обязанности также войдет координация помощи участникам и ветеранам спецоперации, их родственникам, организация профильных мероприятий.

Согласно сайту городской администрации, сейчас у врио мэра Липецка Светланы Бедровой четыре заместителя: Павел Кузнецов (курирует экономику, ЖКХ, транспорт, потребрынок, дорожное хозяйство, охрану окружающей среды), Галина Кукушкина (образование, опека, культура и туризм, спорт, кадровая работа), Светлана Сурмий (совмещает должность с председательством в департаменте градостроительства и архитектуры) и Владимир Посульченко (работа со СМИ, внутренняя политика, развитие территорий).

В марте 2025 года количество заместителей мэра Липецка сократили с семи до шести. Из структуры горадминистрации исключили должность заместителя — председателя департамента ЖКХ.

