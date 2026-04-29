В ЕАО БПЛА обнаружил нарушения в хозяйстве с навозом у стен

В Еврейской автономной области специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в личном подсобном хозяйстве с использованием беспилотного летательного аппарата.
Проверка проводилась в селе Биджан Ленинского района. В ходе обследования с воздуха инспекторы зафиксировали, что навоз в хозяйстве складируется вдоль стены животноводческого помещения из-за отсутствия специально оборудованной площадки. Также установлено, что в хозяйстве не предусмотрены условия для его обеззараживания.
По итогам проверки владельцу ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства с требованием устранить выявленные нарушения.
Как уточняют в надзорном ведомстве, с начала года в ЕАО проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий в сфере ветеринарии с использованием беспилотных авиационных систем. По их итогам выдано 13 предостережений.