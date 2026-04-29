В ЕАО БПЛА обнаружил нарушения в хозяйстве с навозом у стен

Россельхознадзор провёл проверку с воздуха и выдал предостережение владельцу.

В Еврейской автономной области специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в личном подсобном хозяйстве с использованием беспилотного летательного аппарата.

Проверка проводилась в селе Биджан Ленинского района. В ходе обследования с воздуха инспекторы зафиксировали, что навоз в хозяйстве складируется вдоль стены животноводческого помещения из-за отсутствия специально оборудованной площадки. Также установлено, что в хозяйстве не предусмотрены условия для его обеззараживания.

По итогам проверки владельцу ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства с требованием устранить выявленные нарушения.

Как уточняют в надзорном ведомстве, с начала года в ЕАО проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий в сфере ветеринарии с использованием беспилотных авиационных систем. По их итогам выдано 13 предостережений.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше