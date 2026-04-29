В Волгограде на площадке ЦПКиО пройдут антитеррористические учения

29 апреля в Центральном районе Волгограда пройдут антитеррористические учения. Площадкой для их проведения станет ЦПКиО.
— В 11:00 с помощью системы звукового оповещения будут отработаны действия работников парка в случае обнаружения угрозы возникновения террористического акта на объектах парка, — уточнили в пресс-службе зоны отдыха.
Отметим, жителей и гостей города организаторы просят сохранять спокойствие. Звуковые оповещения, которые прозвучат несколько раз, не требуют дополнительных действий от рядовых граждан.
