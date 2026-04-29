В Красноярске прошла встреча с «Титанами»: участники шоу встретились с фанатами

В центре «Гагарин» прошла встреча с красноярскими звёздами одного из самых масштабных спортивных шоу на российском телевидении — «Титаны» на ТНТ. На сцену вышли участники первого, второго, третьего сезонов и «Битвы сезонов»: армрестлеры Артём Гришин и Виталий Лалетин, олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, его коллега Станислав Лебедев, а также «первопроходец» проекта, тяжелоатлет Арсений Жуйков.
Зрители увидели яркие эпизоды с красноярцами, а затем в тёплой, почти домашней атмосфере расспросили атлетов обо всём — от подготовки к шоу до разницы в возрасте, личных рекордов и конкуренции.
Жизнь после «Титанов».
«Думаю, моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Я стал собраннее, узнал слабые стороны и подтянул их. И какая-то магия случилась: после съёмок первого сезона пошло развитие в моём виде спорта — удалось поехать на чемпионат мира по функциональному многоборью и занять призовое место», — рассказал Арсений Жуйков.
Виталий Лалетин признался, что поклонников у него стало в разы больше. «Особенно после всех серий. Бывало, подходили и спрашивали: “Вы же из “Титанов”, да? А каким спортом занимаетесь?” Раньше узнавали по спорту, теперь — по шоу. На соревнованиях в Вене вообще все кричали: “Титаны!”, было очень приятно».
Лучшая награда — сон.
На вопрос о том, как баловали себя после съёмок, Артём Гришин ответил лаконично: «Лучшая награда — это сон и как можно больше дней на восстановление».
Победа над Конором и 50-летняя разница.
Александра Третьякова спросили, не хочет ли он попробовать себя в ММА после яркой победы над бойцом Сергеем Конором. Оказалось, небольшой опыт уже был: «В сборной России по скелетону нас натаскивал тренер по единоборствам, поэтому в каком-то роде это было знакомо». А о том, каково побеждать, когда тебя списали со счетов, ответил: «У меня большой опыт, в том числе на международных соревнованиях. Ты не думаешь, верит кто-то в тебя или нет, просто идёшь к цели».
Станислав Лебедев подметил неожиданный факт: «Меня поразило, сколько лет “папе титанов” [Александру Яшанькину] — 72 года. У нас разница в возрасте 50 лет!».
Что значит быть титаном.
Арсений Жуйков: «Быть титаном — прежде всего быть собой. Искренним, честным, открытым, справедливым. Показывать на примере, что можно быть хорошим и атлетом, и человеком, и семьянином. И быть частью большой семьи, которая образовалась за четыре сезона».
Станислав Лебедев: «Никогда не сдаваться, всегда идти к цели и доводить начатое до конца».
Александр Третьяков: «Круто! Интересно, весело, временами тяжело. Попробовал себя в новом, посоревновался с олимпийскими чемпионами. Это на всю жизнь».
Виталий Лалетин: «Это история. Пробовать свои силы и испытывать своё тяжёлое тело в лёгком деле».
Артём Гришин: «Это большая ответственность. Когда ты становишься титаном, на тебя смотрит огромное количество людей. Если в тебе есть изъяны — они раскроются. Если ты достойный спортсмен, человек, семьянин — зрители это увидят и оценят».