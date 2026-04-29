Проснувшийся медведь в заповеднике Красноярского края попал на видео

В заповеднике «Тунгусский» на севере Красноярского края в объектив фотоловушки попал бурый медведь, который проснулся после зимней спячки.
На кадрах, опубликованных сотрудниками сегодня, видно, как зверь медленно и осторожно ходит по снегу.
«Поднять — подняли, а разбудить забыли. По медленной походке видно, что он не в силах окончательно стряхнуть остатки глубокого зимнего сна», — прокомментировали в заповеднике пробуждение медведя.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.