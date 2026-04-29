Волочкова раскрыла правду о личной жизни: «Романтика есть всегда»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости откровенно высказалась о своем текущем положении на любовном фронте. Балерина заявила, что на данный момент не одинока.
По словам танцовщицы, романтические отношения присутствуют в ее жизни постоянно. «Я — свободная женщина, и без романтики просто не мыслю своей жизни», — цитирует информагентство слова артистки.
Однако поклонникам не стоит ждать скорой свадьбы. Волочкова уточнила, что текущий союз вряд ли приведет к созданию семьи. Она объяснила это тем, что потенциальный избранник для официального брака должен соответствовать самым высоким требованиям балерины.
Артистка призналась, что как сильная и состоявшаяся личность она ищет спутника с особой «силой духа, воли, качествам, достоинству, сексуальности». Главными качествами будущего мужа, по ее мнению, являются умение защищать и «не давать в обиду».
Стоит отметить, что Анастасия Волочкова никогда не была замужем, хотя ее личная жизнь полнилась множеством громких романов с бизнесменами и публичными людьми. Самыми значимыми отношениями в своей жизни балерина называет роман с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Позже она жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну.