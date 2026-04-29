Воронежцы обращаются к психологу, чтобы справиться с тревогой и одиночеством

Специалист управления социальной защиты населения провела консультацию в управе Ленинского района.

Источник: Комсомольская правда

В общественной приёмной губернатора в Ленинском районе прошёл прием психолога районного управления соцзащиты Любови Ульяновой. На консультацию к специалисту пришли горожане, которые просили помощи в самых разных вопросах. Наиболее острыми были:

— как научиться говорить «нет» без чувства вины; — что делать, если у близких или соседей появились когнитивные нарушения; — как справляться с тревогой и беспокойством; — как пожилым людям преодолеть одиночество, ощущение ненужности и тревожность; — как эмоционально защититься от токсичных людей, если нет возможности дистанцироваться.

Любовь Ульянова рассказала посетителям о видах психологической помощи, которые можно получить в управлении социальной защиты населения. Особенно это актуально для пожилых людей.

— Люди пожилого возраста часто сталкиваются с тревогой и сомнениями, связанными с физическими ограничениями, утратой близких и другими факторами. Психологическая помощь поможет справиться с эмоциональным напряжением, улучшить общее состояние здоровья, — отметила Любовь Ульянова.

Общественная приёмная губернатора Воронежской области (Ленинский район): Адрес: г. Воронеж, ул. 20 летия Октября, д. 115, каб. 101.

Телефон: +7 (473)206 91 10. Режим работы: с 9:00 до 16:00, кроме среды, выходных и праздничных дней.