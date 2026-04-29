Golfweek: На гольф-курорте Трампа установили его позолоченную статую

Позолоченная статуя президента США Дональда Трампа появилась на гольф-курорте Trump National Doral. Об этом сообщил журнал Golfweek.
По информации издания, статуя, созданная художником Аланом Коттриллом, изображает президента США в момент после покушения на его жизнь в 2024 году.
Высота скульптуры составляет 6,7 метра вместе с пьедесталом и 4,5 метра без него.
— Она очень высокая и очень золотая, — заявил профессиональный гольфист Маверик Макнили в разговоре с журналом.
Ранее в Вашингтоне около Капитолия установили четырехметровую золотую статую Дональда Трампа с биткоином в руке. Ее установили в связи с предстоящим решением Федеральной резервной системы по процентной ставке.
До этого Белый дом представил изображение Трампа в образе джедая, созданное с помощью искусственного интеллекта и вдохновленное знаменитой космической оперой «Звездные войны».
В феврале Дональд Трамп получил разрешение на постройку бального зала на своем гольф-курорте в Ирландии, при этом он должен выполнить обязательное условие: защитить крошечных улиток, живущих по соседству.