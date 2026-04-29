Ученый из Новосибирской области представил доклад на конгрессе в Москве

Научный сотрудник центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области Михаил Карташов принял участие в конгрессе «Эпидемиология-2026». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в научном центре.
На мероприятие зарегистрировались более 2 тыс. человек из 79 субъектов РФ и 16 стран. В ходе конгресса обсуждались вопросы совершенствования эпидемиологического надзора, профилактики заноса и распространения в стране возбудителей инфекционных болезней, обеспечение эпидемиологического благополучия населения и другие вопросы.
Михаил Карташов представил на мероприятии доклад «Выявление циркуляции вируса Йезо (OrthonairovirusYezoense) в клещах Ixodes persulcatus на территории России». Работа посвящена вирусу Йезо, переносчиком которого являются клещи. Полученные в ходе исследования данные позволяют в том числе понять, как вирус распространяется.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.