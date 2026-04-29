На обходе Красноярска 4 мая перекроют разворотную петлю у проспекта Котельникова

В Красноярске 4 мая изменится схема движения на обходе города. С 12:00 будет закрыта разворотная петля на участке с Северного шоссе в сторону проспекта Котельникова. Ограничение вводят из-за работ по переустройству транспортной развязки, — уточнили в пресс-службе министерства транспорта региона. Проехать в этом направлении можно будет через правоповоротный съезд и кольцо рядом с гипермаркетом на въезде в поселок Солонцы. Для регулирования движения на кольце установят светофор и дополнительные дорожные знаки. Специалисты предупреждают о возможных заторах, особенно в часы пик. В качестве альтернативы можно использовать улицы Авиаторов, 2-ю Брянскую и Калинина, также проезд возможен по трассам Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино в сторону аэропорта Красноярск имени Д. А. Хворостовского. Работы проводятся в рамках реконструкции развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект предусматривает расширение путепровода через проспект Котельникова, устройство переходно-скоростных полос, усиление основания дороги и укладку нового асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на участке обустроят водоотвод, освещение, тротуары и барьерные ограждения, а также построят подземный пешеходный переход и пешеходную дорожку, которая свяжет поселки Новалэнд и Солонцы.