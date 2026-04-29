Алматы с размахом отметит День единства народа Казахстана: полная программа мероприятий

Концерты под открытым небом, фестивали, ярмарки, семейные события и культурные программы в разных районах создадут ощущение настоящего общего дома, дружбы, где каждый — часть единого целого.
С 30 апреля по 4 мая алматинцев и гостей мегаполиса ждет насыщенная программа: от масштабных шоу на площади Абая до уютных встреч в библиотеках и музеях, от гастрономических ярмарок до спортивных и семейных фестивалей. Это будут дни, когда город звучит музыкой, наполнен улыбками и напоминает о главной ценности — единстве, которое делает Казахстан сильнее.
Основные праздничные программы.
Главным событием станет фестиваль дружбы «Бірлігі жарасқан Алматы», который пройдет 1 мая в 11:00 на площади Абая. В рамках фестиваля выступят звезды казахстанской эстрады и творческие коллективы: Нурлан Онербаев, Зарина Алтынбаева, Маржан Арапбаева, Luina, Парвиз Назаров, Роман Ким, Руми и Янис, группы «Алатау серілері», «КешYOU», «Baraban'Da show», «Дервиши», «IL Canto», «Komuz beats», солисты фестиваля «Бозторгай», а также танцевальные ансамбли «Салтанат», «Бахар», «Рухсара», «Нам Сон», «Бастау», «Наири».
С 18:00 до 21:00 на площади Абая праздничная программа продолжится концертом Dostyk Fest. В нем примут участие Айкын Толепберген, Qanay, Еркеш Хасен, Ayree, Нурсултан Нурбердиев, Асет Арыстанбек, Мади Рымбаев, Багдат Сейт, Hulan-Aru, Досекеш, Балауса Ергалина, Жаркынай, Назым Абильдина, группы «Alpha», «КешYOU», «Astra» и «Aya funk».
Также 1 мая на площади Абая пройдет праздничная гастрономическая ярмарка.
2 мая на той же площадке состоится семейный фестиваль «Отбасы Fest», организованный совместно с «Отбасы банком». Программа состоит из двух блоков:
Мероприятия в культурных учреждениях.
К празднику в музеях, библиотеках, театрах и молодежных центрах города пройдут тематические выставки, литературно-музыкальные вечера, концерты и познавательные программы.
30 апреля:
10:00, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыкыласа — интерактивный квест «Музыка арқылы танысайық»; 11:00, детская библиотека № 39 — книжная выставка «Халық бірлігі — болашақ кепілі»; 11:00, Центральная детская библиотека им. С. Бегалина — познавательно-развлекательная программа «Қазақстан — достық мекені»; 11:30, гимназия № 12 им. Ш. Уалиханова — урок «Бірлік пен татулық — мәңгілік құндылық», организованный музеем Алматы; 12:00, городская юношеская библиотека им. Жамбыла — встреча с представителями разных национальностей «Ұлттар достығы»; 12:00, комьюнити-центр Ауэзовского района (мкр. Мамыр-1, 26/1) — ярмарка «Бірлік» с презентацией традиционных блюд разных народов. 15:00, музей Д. А. Кунаева — лекция «Көпұлтты ел — біртұтас халық»; 15:00, дом-музей А. Байтурсынова — круглый стол «Ел бірлігі — ынтымақта»;
1 мая:
10:00, библиотека Алмалы — праздничный вечер «Береке басы — бірлік»; 11:00, Мультимедийный центр традиционной музыки — музейный урок «Бір шаңырақ астында — ортақ мақсат, ортақ мүдде»; 11:00, Alatau Creative Hub — книжная выставка «Бір шаңырақ астында — бейбіт ел»; 12:00, мемориальный музей Н. Тлендиева — концерт «Бірлік әуені — ел жүрегі»; 14:30, Государственный академический театр кукол — благотворительный спектакль «Қуыршақ Думан» с участием кукол, исполняющих национальные танцы и песни; 19:00 — ночной неоновый забег «Бірлік жүгіруі» с регистрацией участников, разминкой и музыкальным сопровождением DJ; Комьюнити-центр Медеуского района — выставка рисунков и стенгазет «Бейбітшілік әлемі»; Комьюнити-центр Жетысуского района (ул. Серикова, 6а/1) — культурно-познавательный конкурс «Бір шаңырақ астында».
4 мая:
11:00, библиотека им. М. Ауэзова — литературно-музыкальный вечер «Қазақстан — Отаным — мәңгі достық дастаны».
Районные праздничные программы.
Праздничные мероприятия охватят все районы Алматы. В этот день планируется следующая программа:
Алатауский район:
1 мая, Центр инновационного творчества школьников — праздничный концерт.
Алмалинский район:
1 мая, 11:00, восточный берег озера Сайран — концерт с участием эстрадных звезд, выставки ремесленников и зоны для детей и взрослых.
Ауэзовский район:
1 мая, 11:00, парк Family Park и сквер Сарыарка — концертная программа.
Бостандыкский район:
1 мая, 11:00, Парк Первого Президента — праздничный концерт и ярмарка национальных блюд.
Жетысуский район:
1 мая в 10:00 в микрорайоне Айнабулак по улице Мукатай состоится прохождение в национальных костюмах.
10:00, Арбат (мкр. Айнабулак) — праздничные мероприятия и выставка национальной одежды.
Медеуский район:
30 апреля, 10:00, парк 28 гвардейцев-панфиловцев — праздничная программа «Где есть единство — там есть жизнь»;
1 мая, 14:00, площадь Абая — праздничный концерт с участием творческих коллективов «Бірлігіміз жарасқан Қазақстан».
Наурызбайский район:
30 апреля, 16:00, амфитеатр (мкр. Шугыла, 347) — концерт с участием звезд эстрады;
1 мая, 19:00 — показ художественного фильма «Болған оқиға» под открытым небом.
Турксибский район:
1 мая, 11:00, парк им. С. Сейфуллина — праздничный концерт, выставки этнокультурных объединений, соревнования по баскетболу 3×3 среди школьников и праздничная торговля.