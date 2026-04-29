Мода, искусство и электронная музыка: в Калиниграде пройдёт масштабное арт-шоу

В калининградском арт-пространстве на Каштановой аллее, 1а, в рамках Ночи музеев 15 мая пройдёт масштабная выставка «Кёниг Арт». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Проект объединит художников и коллекционеров современного искусства. Работы можно не только увидеть, но и приобрести — диапазон цен рассчитан на разный бюджет.
Программа вечера включает несколько этапов: выставка, модный показ от калининградского бренда «ТУ КАММ», мастер-классы, маркет локальных брендов и «изысканное меню от креативной команды организаторов».
Гостей также ждёт эклектичная хаус-музыка от известных диджеев: Слава Грин и Сергей Санрайз подготовили танцевальный сет.
Стоимость билета — 700 рублей. Дети до 14 лет и гости старше 75 лет проходят бесплатно при предъявлении документа. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать покупку. Публику ждут «красивой и нарядной».
Начало в 19:00.