Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплоэнергетики Хабаровска вывезли 20 КамАЗов мусора с теплосетей

В Хабаровске расчистили свалки в охранных зонах теплотрасс.

Источник: Комсомольская правда

С началом общегородского двухмесячника по санитарной очистке к уборке Хабаровска подключились сотрудники «Хабаровских тепловых сетей». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В рамках санитарных пятниц и субботников персонал предприятия во всех районах города приводит в порядок охранные зоны тепловых сетей. С апреля вывезено более 20 КамАЗов бытового мусора, который жители выбрасывали вблизи трубопроводов.

Самый проблемный участок — тепломагистраль ТМ-19 надземной прокладки возле гаражного кооператива в Первом микрорайоне. Владельцы боксов складируют там автомобильные покрышки, расходники и прочие отходы. Также мусор скопился у контейнерной площадки по улице Аэродромной, 5. Она размещена в охранной зоне незаконно, и жилищные организации должны перенести её. К решению вопроса привлекли администрацию города.

Заместитель главного инженера предприятия Андрей Шлома пояснил: «Некоторые жители систематически устраивают свалки в охранных зонах тепловых сетей. Это приводит к захламлению территорий, на уборку которых приходится выделять персонал, спецтехнику и средства. Это не только плохо для экологии, но и опасно: отходы могут помешать доступу аварийных служб при повреждении».

Энергетики продолжат уборку до завершения двухмесячника.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru