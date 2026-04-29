Теплоэнергетики Хабаровска вывезли 20 КамАЗов мусора с теплосетей

С началом общегородского двухмесячника по санитарной очистке к уборке Хабаровска подключились сотрудники «Хабаровских тепловых сетей». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рамках санитарных пятниц и субботников персонал предприятия во всех районах города приводит в порядок охранные зоны тепловых сетей. С апреля вывезено более 20 КамАЗов бытового мусора, который жители выбрасывали вблизи трубопроводов.
Самый проблемный участок — тепломагистраль ТМ-19 надземной прокладки возле гаражного кооператива в Первом микрорайоне. Владельцы боксов складируют там автомобильные покрышки, расходники и прочие отходы. Также мусор скопился у контейнерной площадки по улице Аэродромной, 5. Она размещена в охранной зоне незаконно, и жилищные организации должны перенести её. К решению вопроса привлекли администрацию города.
Заместитель главного инженера предприятия Андрей Шлома пояснил: «Некоторые жители систематически устраивают свалки в охранных зонах тепловых сетей. Это приводит к захламлению территорий, на уборку которых приходится выделять персонал, спецтехнику и средства. Это не только плохо для экологии, но и опасно: отходы могут помешать доступу аварийных служб при повреждении».
Энергетики продолжат уборку до завершения двухмесячника.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru