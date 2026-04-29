К казахстанцам обратились из-за одежды, закрывающей лицо

Казахстанцам напомнили, что ношение одежды, затрудняющей идентификацию лица, запрещается в общественных местах. Цель — обеспечение общественной безопасности.
Данное требование не применяется в случаях, обусловленных погодными условиями, медицинскими показаниями или служебной необходимостью. Эти меры направлены на профилактику правонарушений и повышение уровня общественной безопасности.
Полиция призывает граждан соблюдать установленные требования и с пониманием относиться к ним.
Закон, предусматривающий запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал 30 июня 2025 года.