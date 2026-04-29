Новочеркасское военное училище начало прием абитуриентов после возобновления работы

В 2026 году прием документов и отбор проводятся на базе Военной академии связи в Санкт-Петербурге. Поступающим предлагается направление подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» со специализациями «Системы радиосвязи специального назначения» и «Системы коммутации и сети связи специального назначения». Возраст абитуриентов — от 16 до 30 лет на 1 августа года приема. Минимальные баллы ЕГЭ: русский язык — 36, математика (профиль) — 27, а также один предмет на выбор: физика (36) или информатика (40).