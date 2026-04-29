Сигнал принят: как создавалась инсталляция Transmission в Александровском саду

Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS (0+) завершился в Нижнем Новгороде. В этом году он собрал более 530 тысяч зрителей, которые посетили как внутренние, так и уличные локации с работами художников из Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, России и Саудовской Аравии. Каждая из них была наделена особым смыслом, который проявлялся через знаки и символы.
Корреспонденту ИА «Время Н» удалось побеседовать с автором инсталляции под названием Transmission (0+) — Дарьей Смирновой, а также с руководителем департамента маркетинга Т2 Юлией Соколовой, ведь именно мобильный оператор стал партнером фестиваля и соавтором объекта. Подробнее о смысле, задумке и воплощении — в нашем материале.
Напомним, интерактивная инсталляция Transmission от оператора и dreamlaser находилась в Александровском саду. Объект учитывал динамику на площадке: чем больше было зрителей, тем интенсивнее становился световой поток. Световые сценарии менялись буквально в реальном времени.
«Это первый год, когда я участвовала в фестивале именно как автор инсталляции: до этого помогала воплощать в жизнь небольшие задумки. Для меня INTERVALS — это особенный фестиваль, потому что именно с него начинался мой путь в мультимедиаискусство. Ранее я работала совершенно в иной сфере, но, сходив на фестиваль в 2019 году, увидела возможности и быстро погрузилась в эту отрасль, после чего попала в dreamlaser. Я с любовью отношусь к INTERVALS. Это невероятная возможность увидеть прекрасное и узнать новое про себя», — поделилась Дарья.
По словам Юлии Соколовой, Т2 уже давно реализует проекты на территории культуры. Цифровые идеи здесь можно масштабировать, а большое количество медиа-инструментов практически стирают границы перед художниками.
«Проекты в рамках INTERVALS — это способ для нас как для оператора обозначить роль технологий в современном мире. Во многом именно они делают такие масштабные события возможными, и целый город превращается в настоящую галерею. Мы понимаем, как важно для нашего абонента держать руку на пульсе и планировать свое время с пользой. Поэтому стараемся поддерживать те мероприятия, которые ему интересны», — уточнила руководитель департамента маркетинга компании.
По словам Дарьи Смирновой, Transmission напоминает космический объект. Хотя сама инсталляция была создана по подобию обычной вышки связи.
«Это буквально переосмысленная или более современная ее форма. Как бывает с сетями связи? Чем больше людей находится в одной точке, тем больше нагрузка на сеть. Мы с помощью инсталляции визуализировали этот процесс, а еще сделали так, чтобы рядом с нашей “вышкой” появлялось ощущение другой реальности», — уточнила автор.
Юлия Соколова отмечает, что с помощью искусственного интеллекта инсталляция «считала» количество людей на площадке. Каждый новый зритель — это шаг к тому, чтобы на смену спокойному световому сценарию пришел более яркий и динамичный.
«Роль мобильной связи сегодня нельзя переоценить, и мы решили раскрыть тему нагрузки на сеть в рамках фестиваля. Это можно сравнить с тем, как сам INTERVALS рос и обретал популярность из года в год, к нему присоединялись новые студии и художники. В этом году рекордные 530 тысяч человек смогли посмотреть на инсталляции своими глазами. Мы, как оператор, видим это как нагрузку на сеть — но для нас это повод активнее ее развивать, чтобы стабильный сигнал был доступен абонентам даже тогда, когда Transmission сверкала на максимум», — сказала Соколова.
Основная идея инсталляции была в том, чтобы показать, как бренд, люди и технологии могут изменять цифровую реальность. Конструкцию на склоне у Чкаловской лестницы установили не случайно: благодаря такому расположению она была видна и с Нижневолжской набережной, и с Верхне-Волжской. Кроме того, как заметила автор, проект оказался более ярким и камерным в окружении высоких деревьев.
«Световые лучи выделяли природный ландшафт, подчеркивали красоту места. Сомнений по поводу локации у нас с командой не было. То, как эту работу чувствую и вижу я — не призыв принимать воспринимать ее только так. Уверена, что каждый по-своему интерпретирует Transmission. Это довольно “ощутимая” задумка», — заявила сотрудник dreamlaser.
Весь процесс, от разработки до воплощения идеи, занял порядка трех месяцев. Самым сложным этапом оказался монтаж перед самим запуском: в регион пришли сильные дожди и, разумеется, процесс они не ускорили.
«Однако не было сомнений, что все получится — у нас очень сильная техническая команда. Мы довольны тем, что получилось. Как и наши партнеры. Все выглядело волшебно», — сообщила Дарья.
