Белорусский нотариус назвала документы, которые надо хранить три года

Документы, которые надо хранить три года, а это срок исковой давности, в интервью aif.by назвала нотариус Минского областного нотариального округа Надежда Шупенько.
По ее словам, три года стоит хранить банковские договоры, чеки и выписки, которые могут стать защитой в возможных спорах с банком или в суде.
«Особое внимание уделите документам, связанным с кредитами, займами и рассрочками», — подчеркнула юрист.
По словам Надежды Шупенько, договоры, графики платежей, чеки и, что важно, справку о полном погашении задолженности тоже надо сохранить минимум на три года с момента последней выплаты. Все потому, что в течение трех лет банк или заемщик могут предъявить претензии друг к другу.
Если вам ошибочно начислят долг по коммуналке или в системе произойдет сбой, то чеки об оплате ЖКУ станут хорошим подспорьем не переплатить. Так что эти чеки тоже стоит оставить на три года.
Надежда Шупенько советует даже старые долговые расписки хранить три года после полного погашения долга. Людям, которые брали в долг и полностью его погасили, юрист предлагает обязательно забрать расписку у кредитора о погашении и уничтожить.
«Наличие документа у вас подтверждает, что долг погашен, а оставленная у кредитора расписка может стать источником проблем», — отметила специалист.
Кстати, старые доверенности, срок действия которых истек, юрист тоже предлагает не выбрасывать три года. Все потому, что может возникнуть необходимость доказать правомерность действий представителя, совершенных по этой доверенности.
