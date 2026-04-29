Сотрудники Ростовской АЭС получили медали на чемпионате AtomSkills 2026

Золотые, серебряные и бронзовые награды завоевали сотрудники Ростовской АЭС на чемпионате AtomSkills 2026. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие объединило более 1500 представителей отечественных и зарубежных компаний, а также студентов из 65 профильных учебных заведений. Они боролись за звания лучших в 44 компетенциях — от классических инженерных до цифровых, ИТ, управления и коммуникаций. Сборную концерна «Росэнергоатом» представили 246 человек, в том числе атомщики Ростовской АЭС.
В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» первое место вместе с представителями Нововоронежской и Калининской атомных станций занял Игорь Сиволобов из Ростовской области. В компетенции «Промышленная механика и монтаж» серебро завоевали слесари Ростовской АЭС Александр Сидоренко и Александр Селемнев. В этой же компетенции бронзу получила сборная команда концерна «Росэнергоатом», экспертом в которой был мастер участка Ростовской АЭС Александр Макухин.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.