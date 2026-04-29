«Газета.Ru»: шахтеры Кузбасса месяцами живут без зарплаты и работы

«Шахта — это такое производство, где надо постоянно вкладываться. Сначала роют, грубо говоря, норы, нарезают лаву. Просто готовят кусок угля для его дальнейшей выемки. Это может занимать не один год, и прибыли в это время нет. Потом заходят с оборудованием, начинается именно добыча. В лаве, которую нарезали два года, уголь могут добывать всего один год, и уже за этот год окупаются все затраты. Поэтому, пока в одном месте добывают, в другом надо готовить следующий кусок. ~Иначе мы съедим весь подготовленный уголь, а денег копать дальше не останется.~ Так и случилось на наших шахтах», — старается как можно проще донести мне Иван.