Калининград к 80-летию региона начали украшать тематическими цветниками

К 80-летию Калининградской области Калининград начали украшать тематическими цветниками. Для оформления используют петунии, бархатцы, бегонии, сальвии, тагетисы и другие декоративные растения. Об этом сообщила на своей страничке в «ВК» глава горадминистрации Елена Дятлова.
Новые цветники появятся на Московском проспекте, 95, у Дома искусств и на разворотном кольце на пересечении улиц Донского — Колоскова. Главным элементом оформления станет маяк — официальный символ юбилея.
Отмечается, что яркая клумба с изображением маяка уже организована на склоне у библиотеки имени Чехова на Моспроспекте.
Полностью работы завершат в июне.
