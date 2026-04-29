Новым и.о. ректора НГТУ назначен профессор РАН

Официально представить Игоря Марчука в новой должности планируется на заседании Учёного совета НГТУ 30 апреля, сообщает «Континент Сибирь».
В связи с этим назначением Марчук освобождает пост декана механико-математического факультета НГУ. Его место займёт Евгений Ерманюк, ранее занимавший должность директора института гидродинамики Сибирского отделения РАН. Бывший ректор НГТУ Анатолий Батаев не будет баллотироваться на новый срок.
В конце августа пройдут официальные выборы нового главы университета, где единственным кандидатом, кроме Марчука, был представитель «Ростеха» Роман Боровских, который не подал заявку на участие.