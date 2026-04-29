В Краснодаре более 700 человек посетили конференцию «ПРО. ТЕХ»

Участниками конференции «ПРО. ТЕХ» стали свыше 700 человек. Она прошла 17 апреля в Краснодаре по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
В ходе рабочей программы заместитель губернатора региона Александр Руппель и генеральный директор федерального Фонда содействия инновациям Андрей Жижин обсудили развитие технологий. Также состоялась выставка разработок кубанских инноваторов, участие в которой приняли 17 компаний. Александру Руппелю и Андрею Жижину представили проекты, которые получили грантовую поддержку фонда содействия инновациям.
Среди них — проект портативной фундус-камеры EyeTech с ИИ для диагностики 28 заболеваний глаз с точностью 91%. Кроме того, им показали образовательную платформу с виртуальным пациентом для тренировки клинического мышления студентов-медиков, платформу для синхронного перевода фильмов, нейросетевое устройство для яблоневых садов для борьбы с вредителями и интерактивную систему демонстрации цифровых двойников объектов недвижимости.
«За четыре года конференция “ПРО. ТЕХ” разительно выросла: сегодня эта площадка привлекает специалистов и экспертов из многих регионов России и крупных федеральных компаний. Наша задача — не просто идти в ногу с трендами, а создавать среду, в которой инновации становятся нормой. В этой части хорошо зарекомендовали себя программы краевого Фонда развития инноваций, кроме того, у нас выстроена одна из самых мощных в стране систем поддержки ИТ-сектора», — отметил Александр Руппель.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.