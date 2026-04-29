В Новосибирской области заготовили 969 кг семян лесных растений

Около 969 кг семян лесных растений заготовили в прошлом году в Новосибирской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Всего в Новосибирской области хранится 1770,8 кг семян лесных растений. Из них страховой фонд составляет 441,9 кг. Специалисты отдела «Новосибирская лесосеменная станция» центра защиты леса проводят его плановую проверку. Как пояснила инженер отдела Арина Пестова, у семян, заготавливаемых в страховые фонды, должны быть определены показатели посевных качеств. Предварительные исследования подтверждают, что страховой фонд соответствует высокому классу качества.
«В страховом фонде у нас представлены семена хвойных пород — сосна обыкновенная, включая партии с улучшенными свойствами, лиственница сибирская и ель сибирская. По сути, это двухлетний запас, который гарантирует проведение лесовосстановительных работ в регионе в любых погодных условиях», — подчеркнула замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.