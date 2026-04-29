Предприятие из Заволжья стало участником проекта «Производительность труда»

Производитель вездеходов и снегоболотоходов из Заволжья присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стал его 317 участником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в течение шести месяцев будут внедрять инструменты бережливого производства на предприятии «Специальные транспортные машины». По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, ООО «СТМ» стало четвертым производителем автомобилей, вошедшим в состав участников федерального проекта.
«Ряд компаний этой отрасли уже завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. У одного из производителей выработка на пилотном потоке выросла на 19 процентов, а у другого — на 60», — рассказал Максим Черкасов.
Специалисты РЦК совместно с командой компании выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят «узкие» места. Также будет организовано обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.
Проконсультироваться по участию в федеральном проекте предпринимателям предлагается в центре «Мой бизнес».
