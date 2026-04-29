Более 1500 договоров за три месяца: в Красноярском крае ускорили подключение к электросетям

В первом квартале 2026 года в Красноярском крае был перевыполнен план по подключению к электросетям, сообщили в краевом правительстве.
Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» исполнили 1544 договора на подключение к электрическим сетям, значительная часть из которых приходится на льготные категории заявителей.
Этот показатель превышает плановые значения, установленные регуляторным соглашением между энергетиками и правительством Красноярского края, подписанным в конце прошлого года.
«Основная часть договоров — льготные заявители. У компании перед ними были накоплены обязательства. Результат стал возможен благодаря системной работе по их ликвидации. Средства, заложенные в соглашении, позволяют не только выполнять план, но и опережать его», — пояснил министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.
Достигнутые темпы свидетельствуют о сохранении положительной динамики, взятой компанией в 2025 году. Это объясняется тем, что в компании «Россети Сибирь» пересмотрели подход к реализации договоров техприсоединения благодаря комплексному подключению новых заявителей. Вместо исполнения единичных заявок, специалисты формируют группы потребителей на определенной территории, которые требуют подключения. Это позволяет оптимизировать затраты, ускорить выполнение работ и улучшить взаимодействие с клиентами.
Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры с 2026 по 2035 год составит порядка 70 млрд рублей. Это позволит решить ключевые проблемы в электросетевом комплексе края, которые копились много лет, подчеркивают в правительстве региона. Средства направят на обновление и ремонт, модернизацию подстанций и строительство новых энергообъектов. Соглашение также позволяет выполнить договоры льготного технологического присоединения и предотвратить рост накопленных обязательств перед льготниками, которым нужно подключение к сетям.