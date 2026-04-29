В Ростове к 1 мая планируют завершить ямочный ремонт

В донской столице работы по устранению ям на дорогах планируют завершить до первомайских праздников. Эту информацию сообщил глава города Александр Скрябин.
Отмечается существенное увеличение темпов работ: на текущий момент восстановлено более 51 тыс. квадратных метров дорожного полотна, что значительно превышает показатели прошлых лет (35 тыс. «квадратов»). На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены на 170 городских улицах.
Что касается наиболее проблемных участков, вызывающих много нареканий со стороны жителей, ситуация следующая:
Улица Доватора: ремонт уже стартовал, финиш запланирован до конца текущей недели.
Проспект Королёва: подрядчики приступят к работам в ближайшие дни.
Улица Пескова (отрезок от улицы Малиновского до станции «Первомайская»): восстановление дороги будет проведено в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни», начало работ намечено на конец апреля.