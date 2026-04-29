Мельница Башкирова в Нижнем Новгороде станет жилым домом по КРТ

Масштабный проект реконструкции Черниговской набережной в Нижнем Новгороде успешно завершил реставрацию главного корпуса мельницы Башкирова. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
Объект культурного наследия не только обрел новую жизнь, но и сохранил свой исторический облик, будучи приспособленным под актуальные нужды. В рамках комплексного развития территории (КРТ) на Черниговской набережной запланировано восстановление трех объектов культуры.
Бывшее общежитие мельничного комплекса будет преобразовано в апартаменты и коммерческие помещения, а здание «Мельница Дегтярева» станет жилым домом.
Реконструкция, начавшаяся несколько лет назад, предусматривает комплексное развитие всей прилегающей территории, включая создание детских и спортивных площадок, велодорожек и обустройство зоны для прогулок. Десять объектов культурного наследия на этой улице уже отреставрированы за счет инвестиций.
Мельница Башкирова, получившая заключение о соответствии проектной документации, представляет собой девятиэтажное здание площадью около 6,5 тысяч квадратных метров, где будет располагаться 57 квартир. Архитектурное решение, по словам Глеба Никитина, гармонично сочетает купеческие традиции с современной эстетикой.
Напомним, что история мукомольного предприятия Башкировых началась на берегу Оки в 1871 году. В начале XX века, благодаря Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, Матвей Башкиров принял решение о перестройке завода, и на месте старых конструкций появилось каменное здание складов. В советское время мельница продолжала функционировать, однако со временем постройки пришли в ненадлежащее состояние.
Комплекс бывшей мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» стал пилотным проектом, получившим льготный кредит от ДОМ.РФ в рамках программы по возрождению объектов культурного наследия.
