Прыжок с высоты 20 этажей — блогер рискнул жизнью ради видео

В Красноярске блогер совершил прыжок с парашютом с балкона многоэтажного дома.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Орбита». По данным канала, мужчина выполнил прыжок с высоты не менее 20 этажей.
Происходящее он снимал на камеру от первого лица. Позже запись полета была опубликована в сети, пишет телеграм-канал Kras Mash.
Ранее сообщалось о происшествии в Тюменской области, где парашютист приземлился на высоковольтные провода. Мужчина получил ожоги значительной части тела и был доставлен в реанимацию.
