Новые детсады и школы планируют построить в Каменной Горке

«Строительство учреждения дошкольного образования на 230 мест…; строительство учреждения общего среднего образования на 1020 мест», — сказано в документе.
Согласно плану, который прилагается к решению, новая школа появится рядом с гимназией № 43. Детский сад хотят разместить за домом 24 (улица Неманская), который находится в шаговой доступности от ТЦ «Green City».
Севернее, недалеко от дома 66 на Неманской будет учреждение дополнительного образования (музыкальная, художественная школа) на 220 детей.
Еще один садик на 230 мест разместят у дома 12 по улице Налибокской, а рядом будет школа на 1020 детей плюс другой детский сад тоже на 230 малышей.
Кроме того, новая поликлиника должна появиться недалеко от пересечения улиц Каменногорской и Лидской (рассчитана на 850 посещений в смену). В этом квартале будет и еще один жилой дом, а также детсад на 230 мест.
На Каменной Горке запланировано и строительство спортивных объектов, магазинов, многоуровневой стоянки. Также в документе подтверждаются планы возведения православного храма в честь Кирилла Туровского.