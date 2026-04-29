Новые детсады и школы планируют построить в Каменной Горке

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Недалеко от станции метро «Каменная Горка» планируется построить еще один детский сад и еще одну школу, говорится в официально опубликованном решении Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

«Строительство учреждения дошкольного образования на 230 мест…; строительство учреждения общего среднего образования на 1020 мест», — сказано в документе.

Согласно плану, который прилагается к решению, новая школа появится рядом с гимназией № 43. Детский сад хотят разместить за домом 24 (улица Неманская), который находится в шаговой доступности от ТЦ «Green City».

Севернее, недалеко от дома 66 на Неманской будет учреждение дополнительного образования (музыкальная, художественная школа) на 220 детей.

Еще один садик на 230 мест разместят у дома 12 по улице Налибокской, а рядом будет школа на 1020 детей плюс другой детский сад тоже на 230 малышей.

Кроме того, новая поликлиника должна появиться недалеко от пересечения улиц Каменногорской и Лидской (рассчитана на 850 посещений в смену). В этом квартале будет и еще один жилой дом, а также детсад на 230 мест.

На Каменной Горке запланировано и строительство спортивных объектов, магазинов, многоуровневой стоянки. Также в документе подтверждаются планы возведения православного храма в честь Кирилла Туровского.