В аэропортах Перми и Екатеринбурга ввели временные ограничения

Как ранее писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 29 апреля, в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Запрет на полеты действует в пяти воздушных гаванях. Ограничения в аэропорту Тамбова действовали с вечера. Такие же меры позднее приняли в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары.