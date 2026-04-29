В аэропортах Перми и Екатеринбурга ввели временные ограничения

Источник: Комсомольская правда

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Международных аэропортах Перми («Большое Савино») и Екатеринбурга («Кольцово»). Об этом сообщает «КП-Пермь».

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. На данный момент они также действуют в аэропорте Ижевска. А сняты ограничения в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксаров, Самары и Ульяновска.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 29 апреля, в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Запрет на полеты действует в пяти воздушных гаванях. Ограничения в аэропорту Тамбова действовали с вечера. Такие же меры позднее приняли в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары.