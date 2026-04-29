Старый иранский самолет смог совершить «редкий прорыв» и взорвать базу США: как это возможно

Иранские пилоты проявили высокий уровень подготовки, атаковав американскую авиабазу в Кувейте с использованием устаревшей авиационной техники в первые дни конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее NBC News сообщало, что во время одной из атак был задействован истребитель F-5, разработанный еще в 1950-х годах. Несмотря на возраст самолета, ему удалось преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) и добиться так называемого «редкого прорыва».
По мнению Попова, успех операции связан не столько с техническими характеристиками самолета, сколько с действиями пилотов. Он отметил, что иранские летчики регулярно тренируются даже на устаревшей технике и поддерживают ее в исправном состоянии, что позволяет эффективно выполнять боевые задачи.
«Я думаю, что иранские пилоты действительно совершили подвиг. Он обусловлен еще и тем, что они были максимально уверены в своей правоте», — отметил военный летчик.
Накануне политолог Владимир Шаповалов рассказал о серьезном «козыре» в руках иранских властей. Союзники Ирана в Йемене могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, что повлияет на глобальную экономику.