Старый иранский самолет смог совершить «редкий прорыв» и взорвать базу США: как это возможно

Генерал Попов: иранские F-5 смогли атаковать базу США благодаря внезапности.

Источник: Комсомольская правда

Иранские пилоты проявили высокий уровень подготовки, атаковав американскую авиабазу в Кувейте с использованием устаревшей авиационной техники в первые дни конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в комментарии aif.ru сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее NBC News сообщало, что во время одной из атак был задействован истребитель F-5, разработанный еще в 1950-х годах. Несмотря на возраст самолета, ему удалось преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) и добиться так называемого «редкого прорыва».

По мнению Попова, успех операции связан не столько с техническими характеристиками самолета, сколько с действиями пилотов. Он отметил, что иранские летчики регулярно тренируются даже на устаревшей технике и поддерживают ее в исправном состоянии, что позволяет эффективно выполнять боевые задачи.

«Я думаю, что иранские пилоты действительно совершили подвиг. Он обусловлен еще и тем, что они были максимально уверены в своей правоте», — отметил военный летчик.

Попов также обратил внимание на то, что Иран сознательно сохраняет более современные образцы вооружения, такие как Су-24, предпочитая использовать их для потенциально более масштабных операций в будущем.

Накануне политолог Владимир Шаповалов рассказал о серьезном «козыре» в руках иранских властей. Союзники Ирана в Йемене могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, что повлияет на глобальную экономику.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше