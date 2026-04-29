Андрея Тарасова зарегистрировали на праймериз в нижегородское заксобрание

Оргкомитет праймериз «Единой России» в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва зарегистрировал депутата Андрея Тарасова на партийное голосование по округу № 7. Ранее по этому же округу выдвинулся другой депутат — руководитель аппарата заксобрания Максим Ребров. Это единственный округ, где одновременно выдвинулись два депутата.

Источник: Коммерсантъ

Андрей Тарасов избирался по седьмому округу в Нижегородском районе Нижнего Новгорода трижды. Максим Ребров прошел в региональный парламент после ухода вице-спикера Ольги Щетининой в Совет Федерации. На выборах в 2021 году он шел третьим в территориальной группе № 7, тогда эта группа набрала за «Единую Россию» 34,44%. Андрей Тарасов как одномандатник набрал столько же.

Ранее господин Тарасов возмутился «кулуарным решением» партии и областного правительства выдвинуть по седьмому округу Максима Реброва. По словам депутата Тарасова, на кулуарное собрание всех кандидатов на выборы от «Единой России» его не позвали, а спикер ЗС НО Евгений Люлин пояснил ему смену кандидата в этом округе решением губернатора.

Добавим, всего по округу № 7 на праймериз сейчас зарегистрированы восемь кандидатов. При этом из списка пропал 23-летний уроженец села Вад Александр Тарасов. В конкурентах двум действующим депутатам остались сотрудницы администрации Ветлужского округа Елена Волкова и Ольга Скворцова, предприниматель Шахин Мехтиев и его сотрудница Галина Софьина, методист библиотеки Гагинского округа Юлия Усанова и разработчик ООО «ВК» Алексей Шишкин.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше