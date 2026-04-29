КамГЭС увеличила выработку энергии

По прогнозам Росгидромета, в апреле приток воды в Волжско-Камский каскад ожидается в пределах 76−92 км при норме 65,9 км. До 1 мая 2026 года Камский гидроузел продолжает работать в рамках ранее установленного режима со средними за период сбросными расходами 3500 — 4000 м3/с.