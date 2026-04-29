Ребенок вывел родителей из дома, чтобы воры вскрыли сейф

В столице раскрыта резонансная схема обмана, жертвой которой стал 15-летний школьник. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, злоумышленники под угрозой уголовной ответственности для его родственников вынудили подростка расстаться с крупной суммой денег.
По данным следствия, несовершеннолетнему москвичу позвонили люди, представившиеся работниками государственных органов. Они заявили подростку, что от имени его семьи якобы совершаются противоправные действия, и пригрозили родным уголовной ответственностью.
Чтобы «спасти» семью, аферисты убедили школьника пойти на ряд условий. Подросток оставил ключ от квартиры на лестничной клетке, вывел родных из дома и впустил посторонних для проведения «обыска с декларацией ценностей».
Пока квартира пустовала, один из злоумышленников проник внутрь. Мужчина вскрыл сейф с помощью специального инструмента и похитил более 8 миллионов рублей. В полиции уточнили, что деньги он успел передать своим сообщникам.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Выяснилось, что он выполнял роль курьера: именно он забрал деньги из квартиры обманутого ребенка, действуя по указанию дистанционных кураторов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск соучастников преступления.