Более 129 тысяч детей воспитываются в детских садах Нижегородской области

129,6 тысячи детей охвачены системой дошкольного образования Нижегородской области в 2025 году, сообщает пресс-служба Нижегородстата.
Это не просто цифры: именно в раннем возрасте закладываются здоровье, характер и базовые навыки, которые помогут ребёнку в школе и дальше. Образовательные программы детсадов направлены на гармоничное развитие с учётом возраста и особенностей каждого малыша.
Подавляющее большинство воспитанников — городские жители: 87,1% против 12,9% в сельской местности. Основной возрастной костяк составляют дети старше трёх лет — 81,6%. При этом группы распределяются так: почти 40% — ребята от пяти лет, 34% — от трёх до пяти, ещё 18,5% — малыши до трёх лет.
Чаще всего дети занимаются в группах общеразвивающей направленности — таких 87%. В системе также работают комбинированные и компенсирующие группы. Отдельного внимания требуют дети с инвалидностью — их доля составляет 1,7%.
Всего в регионе создано 148,6 тысячи мест в детсадах: в среднем на 100 мест приходится 87 детей. С малышами работают около 15 тысяч педагогов, среди которых воспитатели, логопеды, психологи и инструкторы по физкультуре. Для занятий используется и техника — в детсадах насчитывается более 16 тысяч компьютеров.