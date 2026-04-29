Группы «Моя Мишель» и «Комната Культуры» выступят летом на фестивале в Александровском саду

Объявлены артисты, которые выступят в Нижнем Новгороде этим летом в рамках фестиваля SummerSound x билайн (12+). Мероприятие пройдет, как и ранее, в Александровском саду, сообщается на официальном сайте.
«В этом году три города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Целый месяц громких сольных концертов. Примерно бесконечное количество эмоций (готовьте голос и память в телефоне)», — говорится в группе фестиваля.
Нижегородцы смогут увидеть: «Мою Мишель» — 24 июля (12+), Дельфина — 31 июля (12+), группу «Комната Культуры» — 1 августа (12+) и других артистов.
