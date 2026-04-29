Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск поставят 100 новых газомоторных автобусов

Новую партию 100 газомоторных автобусов в Красноярск поставит государственная транспортная лизинговая компания.

Источник: Комсомольская правда

Государственная транспортная лизинговая компания поставит в Красноярск новую партию 100 газомоторных автобусов марки ЛиАЗ. Как сообщил в социальных сетях глава города Сергей Верещагин, машины приобретают в рамках подготовки к 400-летию краевого центра.

Новые автобусы полностью заменят парк автотранспортного предприятия № 5. Всего в городе работают 150 газомоторных машин.

Главная цель этой техники — улучшение экологии и повышение качества общественного транспорта. Транспорт легко узнать по кузову синего цвета.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на восьми трассах Боготольского, Богучанского, Емельяновского, Козульского, Манского, Уярского и Мотыгинского округов.