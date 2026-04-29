В Красноярск поставят 100 новых газомоторных автобусов

Государственная транспортная лизинговая компания поставит в Красноярск новую партию 100 газомоторных автобусов марки ЛиАЗ. Как сообщил в социальных сетях глава города Сергей Верещагин, машины приобретают в рамках подготовки к 400-летию краевого центра.
Новые автобусы полностью заменят парк автотранспортного предприятия № 5. Всего в городе работают 150 газомоторных машин.
Главная цель этой техники — улучшение экологии и повышение качества общественного транспорта. Транспорт легко узнать по кузову синего цвета.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение еще на восьми трассах Боготольского, Богучанского, Емельяновского, Козульского, Манского, Уярского и Мотыгинского округов.