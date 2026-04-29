Король Швеции Карл XVI Густав встретился с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, чем совершил ошибку. Об этом заявил журналист Ларс Берн на SwebbTV.
«На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора», — резюмировал журналист в эфире программы.
Берн утверждает, что помощь Украине ухудшает безопасность Швеции, настраивая Россию против европейского государства. Этот поступок монарха не понимают не только в Швеции, но и поражены им во всем мире, утверждает репортер. Ведь до этого Швеция держала нейтралитет. Но никто из политиков не осмеливается это обсуждать, возможно, из-за банального страха потерять свое место, говорит Берн.
Ранее KP.RU сообщил, что Швеция не ограничилась только визитом в Киев. Король Карл заявил, что страна передаст Киеву вооружение, в частности системы ПВО, на сумму более 400 млн евро.