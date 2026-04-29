Умер Сергей Тур, начальник отдела управления ветеринарии Новосибирской области

Умер Сергей Тур, глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Новосибирской области. Ему было 43 года.
Как сообщил ТАСС начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, точная причина смерти будет установлена органами дознания. Он выразил соболезнования родным и близким Тура. У мужчины остались двое детей.
Местные СМИ при этом сообщают, что у Тура отказало сердце после того, как он ушел на больничный.
