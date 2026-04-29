Девочку, пропавшую в Темрюке, нашли мертвой

Пропавшую в Темрюке девочку нашли погибшей спустя 4 дня поисков.

Источник: РИА Новости

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Пропавшую в Темрюке во время прогулки девочку нашли погибшей во вторник спустя четверо суток поисков, рассказали РИА Новости в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края.

По данным отряда, 24 апреля девочка ушла во второй половине дня после школы, сообщив близким, что будет гулять с подругами, и не вернулась домой.

«Поисково-спасательные работы по поиску пропавшей 24 апреля 2026 года, завершены. Поиск продолжался четверо суток и не останавливался ни на минуту. 28 апреля девочка была найдена погибшей», — сказали в пресс-службе отряда.

Там уточнили, что добровольцы и профильные службы искали девочку круглосуточно, было пройдено более 2020 километров, обследована территория площадью свыше 1260 квадратных километров. Нашли ее тело в Темрюкском районе.

В поисках участвовали около 700 человек: добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и Ростовской области, сотрудники администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, ветераны СВО, казаки и местные жители.

