Ученые СФУ изучили украшения для коренных сибиряков, сделанные русскими мастерами на заказ

Предметы русского медного литья начали проникать в Сибирь одновременно с освоением этих земель казаками и промышленниками. Известен эпизод времен подготовки «серебряной экспедиции» 1627−1630 годов, когда воевода Хрипунов, отправляясь на Ангару, просил товары для привлечения тунгусов на сторону казаков. В списке были «200 зеркалишек», булавки и бисер. Уже к середине XVII века в Сибири появилось местное медное производство, а также сюда переселилось много старообрядцев из Олонецкой губернии, где хорошо знали меднолитейное дело.