Ученые СФУ изучили украшения для коренных сибиряков, сделанные русскими мастерами на заказ

Археологи Сибирского федерального университета вместе с коллегами из Енисейского музея-заповедника им. А. И. Кытманова исследовали две бронзовые бляхи-подвески. Эти предметы русского медного литья изготовили специально для коренного населения Сибири в XVIII — второй трети XIX века.

Украшения нашли в Нижнем Приангарье, в устье реки Чадобец. По словам старшего научного сотрудника СФУ Ксении Бирюлевой, они, вероятно, относятся к коллекции ссыльного народовольца Августовского. Подобные украшения покупались у русских и зырянских мастеров. Описанные предметы, скорее всего, попали на Ангару от русских купцов и промышленников и носились местным эвенкийским населением.

Обе подвески крупные, круглые, ажурные, выполнены в технике плоскостного литья. В центре изображения — человеческая фигура в анфас. По кругу расположены четыре льва с загнутыми хвостами. В верхней части — петля с двумя противоположно смотрящими головами животных («коньками»).

Старший научный сотрудник СФУ Полина Сенотрусова добавила, что традиция изготовления подобных изображений существовала на Русском Севере и в Сибири 200 лет, но до сих пор слабо исследована. Ученые отмечают, что привычные для русской культуры символы вроде льва или «коньков» эвенки переосмысливали и вплетали в свою систему религиозных представлений.

Предметы русского медного литья начали проникать в Сибирь одновременно с освоением этих земель казаками и промышленниками. Известен эпизод времен подготовки «серебряной экспедиции» 1627−1630 годов, когда воевода Хрипунов, отправляясь на Ангару, просил товары для привлечения тунгусов на сторону казаков. В списке были «200 зеркалишек», булавки и бисер. Уже к середине XVII века в Сибири появилось местное медное производство, а также сюда переселилось много старообрядцев из Олонецкой губернии, где хорошо знали меднолитейное дело.

Металлические подвески использовали многие коренные народы Сибири: эвенки, эвены, долганы, нганасаны, ненцы, ханты. Считалось, что блеск металла и звон подвесок отпугивают злые силы, а круглые украшения из меди и латуни символически напоминали солнце. В Новое время сибирские народы утратили навыки изготовления таких украшений и покупали их у русских мастеров.

