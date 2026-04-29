Начальника отдела управления ветеринарии Новосибирской области нашли мертвым

Глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
— Человек умер, соболезнования родным и близким. Точную причину произошедшего установят органы дознания, — заявил Шмидт в беседе с ТАСС.
Как сообщило издание «НГС. Новости», Тур умер после того, как ушел на больничный, у него отказало сердце.
— Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой. Напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный — и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый, — заявила супруга чиновника Елена в беседе с изданием.
