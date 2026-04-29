Власти ОАЭ после выхода из ОПЕК сделали важное заявление о добыче нефти в стране

Министр аль-Мазруи: ОАЭ после выхода из ОПЕК не будут наращивать добычу нефти.

Источник: Комсомольская правда

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не будут наращивать добычу нефти после выхода из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Чиновник заверил, что целью выхода из организаций не было наращивание добычи.

«Это политическое решение, принятое в правильное время для всех производителей. Будем ли мы уже завтра наращивать добычу? Нет», — сказал он, заверив журналиста, что ОАЭ по-прежнему останутся «ответственным производителем».

Накануне Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и расширенного альянса ОПЕК+.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что дело не в том, станут ли теперь Эмираты согласовывать объемы своей нефтедобычи с другими экспортерами. Сколько бы они ни качали, главная проблема, парализовавшая нефтяной рынок, никуда не исчезла — Ормузский пролив остается закрытым.

