В Хабаровском крае будут следить за тайгой с помощью спутников «Роскосмоса»

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) в Хабаровском крае будет использовать спутниковую систему «Роскосмоса» для мониторинга отдаленных территорий. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
ТОГУ подписал соглашение с компанией «Спутниковая система “Гонец”, входящей в госкорпорацию “Роскосмос”. Стороны договорились о предоставлении университету образцов оборудования для передачи сигнала как на земле, так и на беспилотных аппаратах с использованием спутниковой системы связи. Это позволит отработать комплексные решения по мониторингу труднодоступных и таежных территорий.
«Мы уверены, что экспертиза сотрудников, преподавателей университета, а также наших коллег из “Роскосмоса” приведет к более оперативному решению научно-исследовательских и инженерных задач, которые стоят перед нашим стратегическим технологическим проектом, позволят нам быстрее разработать то готовое комплексное технологическое решение для мониторинга удаленных территорий, над которыми мы сегодня работаем», — подчеркнул ректор ТОГУ Юрий Марфин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.