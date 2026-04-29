Главный корпус мельницы Башкирова отреставрировали в Нижнем Новгороде

Завершен проект по ремонту главного корпуса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Специалисты вернули объекту культурного наследия исторический облик, адаптировав пространство под современные нужды. Также в рамках проекта КРТ на Черниговской набережной будут восстановлены три объекта культурного наследия — в бывшем общежитии комплекса мукомольной мельницы разместят апартаменты и коммерческие помещения, а «Мельница Дегтярева» станет жилым домом.
Несколько лет назад в Нижнем Новгороде началась реализация масштабного проекта комплексного развития территории — реконструкции Черниговской набережной. Он подразумевает системные изменения инфраструктуры всей территории — появление детских и спортивных площадок, велодорожек и оборудованной прогулочной зоны.
На сегодняшний день отреставрированы фасады и кровли десяти объектов культурного наследия на этой улице. Не так давно заключение о соответствии проектной документации получила мельница Башкирова. По плану в девятиэтажном корпусе будут оборудованы 57 квартир.
