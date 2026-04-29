В Новосибирске запустили «Цветочные часы» у Дома Ленина

В Новосибирске вновь запустили стрелки на клумбе «Цветочные часы», расположенной возле Дом Ленина. Механизм уже работает и показывает точное время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В начале июня специалисты Горзеленхоз высадят на клумбе более 3,5 тысячи белых и красных бегоний двух сортов. Эти цветы выбраны из-за устойчивости к городской среде и продолжительного цветения.
Кроме того, озеленители планируют установить светодиодную подсветку цифр, чтобы циферблат был хорошо виден в темное время суток.
Цветочная композиция представляет собой циферблат размером 8 на 6 метров. В.