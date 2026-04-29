Опубликован маршрут «Поездов здоровья» в Башкирии до 4 мая

Если вы не идете к врачам, то врачи едут к вам. «Поезда здоровья» продолжают ездить по республике по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион».
На этой неделе и после первых праздничных выходных медики, которые проверяют здоровье на местах, без записей по паспорту и ОМС, отправятся в Белорецкий, Благоварский, Гафурийский, Дуванский, Калтасинский и Туймазинский районы. Полное расписание остановок можно посмотреть на официальном сайте минздрава республики.
